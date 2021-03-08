3% من السكان في ألمانيا تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أن 3% من السكان في ألمانيا على الأقل أتموا تطعيمهم ضد كورونا بحصولهم على الجرعة الثانية من التطعيم.وذكر المعهد أن نحو 2.5 مليون شخص في ألمانيا تلقوا الجرعة الثانية، وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى الآن 6.2% من إجمالي عدد السكان (5.2 مليون نسمة).وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا رسميا في 27 مارس، وكانت الأولوية في بداية حملة التطعيم لمسنين في دور الرعاية.