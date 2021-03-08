كبير أئمة آيا صوفيا يتهم وسائل الإعلام التركية بتأليب النساء على الرجال

تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، اليوم الاثنين، اتهم رئيس الأئمة بمسجد آيا صوفيا، محمد بونيوقالين، اليوم الإثنين، وسائل الإعلام في تركيا بمحاولة تأليب النساء على الرجال، بتركيزها على حوادث القتل والعنف بحق المرأة التركية.وقال بونيوقالين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التركيز المستمر على قتل النساء هو دعاية إعلامية شعارية تحاول تأليب النساء على الرجال، حسبما أعلنت صحيفة جمهورييت التركية.يذكر أن بونيوقالين أثار جدلًا في وقت سابق مع هجومه على الدولة العلمانية في تركيا، وقال في تصريحات صحفية إن دساتير 1921 و1924أكدت على أن دين الدولة هو الإسلام، ولم تكن هناك علمانية. وحث على إلغاء العلمانية من الدستور، وأضاف «على الجمهورية أن تعود إلى إعدادات ضبط المصنع».