انتظام حركة الامتحانات في جامعة عين شمس (صور)

انتظم طلاب جامعة عين شمس في تأدية امتحانات الترم الأول لعام ٢٠٢٠_٢٠٢١، في أسبوعها الثاني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لعدوى فيروس كورونا بين الطلاب والعاملين داخل الجامعة.قالت "زينب ابراهيم" طالبة بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بتطبيق كل الإجراءات الأحترازية بين الطلاب من قياس درجة الحرارة والتنبيه على ارتداء الكمامات عند الدخول ورش اللجان بالمواد المطهرة وفض الزحام بين الطلاب تجنبًا لحدوث عدوى.وأضافت أن الجامعة تقوم بتعقيم اللجان من الداخل والخارج بعد لانتهاء من كل امتحان بجانب وجود زجاجات بداخلها مواد مطهرة متاحة لكل الطلاب داخل اللجان.وفي نفس السياق يقول"خالد فتحي" طالب بكلية تربية جامعة عين شمس إن الجامعة تهتم بشكل كبير جدا بالاجرائات الأحترازية للتصدى لكورونا من بداية ماراثون الامتحانات حتي اليوم مع وجود لافتات مكتوب عليها عبارات توعية بجانب قياس درجة الحرارة والحث علي ارتداء الكمامات عند الدخول.