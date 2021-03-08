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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تبدأ تطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:43 م
تطعيم العمال الفلسطينيين
تطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا
سارة شريف
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أطلقت إسرائيل رسميًا، اليوم الإثنين، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل أو في مستوطناتها في الضفة الغربية.

وأكد بيان صادر عن خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية أن المسعفين في منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية تولوا تلقيح العمال بلقاح "موديرنا" في "حملات التلقيح عند المعابر الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية" في الضفة الغربية.

وتلقى 700 عامل فلسطيني، الخميس، اللقاح ضمن حملة تجريبية، وقالت "نجمة داوود" إن العملية كانت "ناجحة".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، في 19 فبراير الماضي، أنّها توصّلت مع إسرائيل إلى اتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بتلقيح مئة ألف عامل فلسطيني، وتشمل عمليات التلقيح الفلسطينيين في القدس الشرقية والذين يزيد تعدادهم على 300 ألف نسمة.

وواجهت إسرائيل دعوات واسعة النطاق من الأمم المتحدة وغيرها من الجهات لضمان تلقيح الفلسطينيين بصفتهم يسكنون مناطق محتلة من قبل إسرائيل.

وسجلت الضفة الغربية، حيث يعيش 2.8 مليون نسمة، نحو 141 ألف إصابة و1579 وفاة بالفيروس منذ بدء تفشيه في الأراضي الفلسطينية العام الماضي.

وحصل الفلسطينيون على عدة آلاف من اللقاحات من عدة مصادر بينها لقاحات قدمتها إسرائيل لاستخدام الطواقم الطبية.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عن تعاقدها مع أربع شركات لتوفير اللقاحات اللازمة، والتي كان من المفترض أن تصل منتصف الشهر الماضي لكنها لم تصل بعد.

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