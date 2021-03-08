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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تزامنًا مع يومها العالمي.. «الإحصاء» يكشف أهم مؤشرات عن المرأة المصرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:56 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان المصريين بالداخل بلغ 101 مليون نسمة مثلت الإناث منهم 48،5 مليون نسمة، وذلك وفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان فى 112021.

ولفت جهاز الإحصاء، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، إلى أن نسبة النوع بلغت 106،1% (أي أن هناك 106،1 ذكر لكل 100أنثى)، وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75،9سنة مقابل 73،4 سنة للذكور عام2021.

وفيما يخص المرأة في مواقع صنع القرار عام 20202021، حصلت المرأة على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، كما حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيده، 148سيده بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% في مجلس النواب.

ووفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2020، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14،3% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67،4% للرجال.

كما بلغ معدل البطالة للإناث 17،7% مقابل 6،0% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11،8% مقابل 63.4% للذكور وسجلت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 88،0% مقابل 65،0 % للذكور.

وبلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71،4% مقابل 40،2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 69،4 % مقابل 34،0% للذكور.

سجلت نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 37،5% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 33.5%، أما نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 25،9%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18،6%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13.6%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1،5%.

ووفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي 2019-2020، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48،7% مقابل 51،3% للذكور.

اما عن بيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام 2019-2020، تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالي: مرحلة التعليم قبل الابتدائي 28.9%، المرحلة الابتدائية 104.3%، المرحلة الإعدادية 96،5%، الثانوي العام 36،0%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.3%، زراعى1.2%).

و بلغ معدل التسرب في عامي (20172018 - 20182019) فى المرحلة الابتدائية 0،2% للإناث مقابل 0،3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 2،6% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 2،8% للذكور فى نفس العام.

ووفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2020، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2020 حيث بلغ 913656 عقد مقارنًا بعام 2019 حيث كان 879298 عقد، وارتفعت عدد إشهادات الطلاق إلى 221194 إشهاده عام 2020 مقارنًا بعام 2019 حيث كان 205387 إشهاده.

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