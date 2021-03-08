«روحاني» يبحث مع «الكاظمي» خروج القوات الأجنبية من العراق

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي هاتفيًا ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق.وفي سياق متصل، كان قد أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، خلال الفترة الماضية، أن البرلمان العراقي سيكون له موقفه إذا لم تلتزم الحكومة بما صوت عليه المجلس النيابي من قرار يلزم السلطة التنفيذية بإخراج القوات الأجنبية الساعية للبقاء في العراق وزعزعة استقراره.وقال الزاملي، إن البرلمان صوت على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بتطبيق ذلك وفقا لما طالب به الشعب وصوت عليه.