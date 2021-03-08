ياسر جلال ينتهي من 60% من «ضل راجل»

يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "ضل راجل" بمشاركة النجمة نور للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، حيث انتهى من 60% من أحداث المسلسل الجديد.ويصور "جلال" المشاهد الحالية بديكور أحد المطاعم وديكور الحارة التي تحتضن معظم مشاهد العمل الجديد، حيث يقدم العمل بطابع الإثارة والتشويق داخل إطار اجتماعي شعب يقدمه خلال العمل بشكل مختلف.ويقدم ياسر جلال دور مدرس تربية رياضية ويعمل سائق تاكسي يدخل في أزمة كبيرة ويحاول التخلص منها، كما يقع في علاقة عاطفية جديدة لرتابة العلاقة التي يتواجد فيها خلال الأحداث حيث تشاركه البطولة النجمة نور ونرمين الفقي، والعمل من إخراج أحمد صالح.