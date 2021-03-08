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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تحذيرات أمريكية من تأثير كورونا على الذاكرة لدى البالغين

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:27 ص
تأثير كورونا
تأثير كورونا
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حذر خبراء أمريكيون في علم النفس من تأثير جائحة كورونا على الذاكرة لدى البالغين الأصحاء حتى لو نجوا من الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت الخبيرة المتخصصة بعلم النفس كريسيتنا هوانج إن "الوباء أضر بالعديد من جوانب حياتنا اليومية وأثر على قدرتنا على التخطيط والتنظيم وتذكر الأشياء يوميا"، مشيرة إلى أن تزايد المهام والتوتر والقلق من الإصابة بالفيروس وقلة النوم، أدى إلى زيادة العبء العقلي على الناس.

وأوضحت هوانج ـ في تصريحات أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن "العمل من المنزل، وإدارة التعلم عن بعد، والبطالة، ومحاولة الحصول على اللقاح، كل الأشياء التي يتعامل معها الناس حاليا تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، والذي يرتبط بالتوتر"، محذرة من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة لدى البالغين الأصحاء.

وأضافت هوانج أنه "كلما طالت فترة وجودنا في هذا الوباء وزادت الضغوط المزمنة التي نعاني منها، سنكون أكثر ارتباكا وقلقا وتأثرا بسهولة أكبر".
وكانت منظمة اليونيسيف حذرت، الأسبوع الماضي، من تبعات الجائحة على الصحة العقلية للأطفال.

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