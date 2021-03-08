الصين: 3.20499 تريليون دولار احتياطي النقد الأجنبي

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.20499 تريليون دولار حتى نهاية فبراير الماضي، بانخفاض عن 3.21067 تريليون دولار المسجلة في نهاية الشهر السابق عليه.وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) –في بيان اليوم- أن احتياطيات الذهب في الصين ظلت دون تغيير بنهاية فبراير عند 62.64 مليون أوقية.