السعودية ترفع أسعار بيع الخام لآسيا

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في بيان الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل، ليصبح بعلاوة تبلغ 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان دبي وذلك بزيادة 0.40 دولار عن مارس.حددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 2.20 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 0.50 دولار عن مارس وإلى الولايات المتحدة عند 0.95 دولار.للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.10 دولار مقارنة مع الشهر السابق.