«حق المواطن».. كيف تعمل الدولة على تطوير الخدمات الصحية؟

المبادرات الصحية



تطوير وبناء المستشفيات الجديدة



التأمين الصحي



طورت الدولة كل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في خطوة تعد جزءًا من استراتيجية 2030 لتوفير رعاية صحية جيدة، فأطلقت العديد من المبادرات الصحية، منها من تم توجيهه لعلاج الأمراض المزمنة، ومنها ما تم توجيهه لعلاج أمراض الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس.كما شملت خطة الدولة، تطوير المستشفيات وبناء مستشفيات جديدة، وإطلاق منظومة التأمين الصحي.أطلقت خلال الست سنوات الماضية، العديد من المبادرات الصحية أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي تهدف للقضاء نهائيًا على قوائم انتظار العمليات والجراحات الحرجة، وتم تنفيذها على مرحلتين بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، واستهدفت إجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية الحرجة، (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، زراعة ‏الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، جراحة الأورام، جراحة المخ والأعصاب)‏وشملت المبادرات الصحية المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى مبادرات علاج طلاب المدارس من الأنيميا والتقزم، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض العيون للمواليد الجدد.طورت الدولة خلال السنوات الماضية الكثيرالمستشفيات وبنت أخرى حديثة لتحديث الخدمات الموجة للمصريين، وكان آخرها إنشاء مبنى جديد للاستقبال والطوارئ، في مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي يتكون من مساحة نحو 4770 م2، و8 أدوار، تضم قسما للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وقسمًا للقسطرة التداخلية، فضلًا عن 8 ‏غرف عمليات، و48 سرير رعاية مركزة، و6 غرف رعاية عزل، و96 سريرًا داخليًا، و4 ماكينات غسيل ‏كلوي طوارئ.‏وافتتح الرئيس في الشهر الماضي عدد من المستشفيات الجديدة، منها مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، افتتاح، ومستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، وتلاه مستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، كما افتتحت الحكومة المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.كما تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم تنفيذ 348 مشروعًا، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلًا عن علاج 1،88 مليون مريض بفيروس " سي"، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.‏جرى إطلاق إشارة البدء في مدينة بورسعيد أول نظام للتأمين الصحي الشامل كجزء من المرحلة الأولى ليشمل باقي المحافظات تباعًا. والتأمين الصحي الشامل الجديد نظام تكافلى اجتماعى يضمن العلاج لكل المصريين، ويقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل فيه الدولة بغيرالقادرين، كما يسهم النظام فى تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.