الأربعاء.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا فى باكستان

أعلن وزير التنمية والتخطيط في باكستان، أسد عمر، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للمواطنين البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر، ستبدأ يوم الأربعاء المقبل.وقال «عمر» - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أوردتها قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الأحد - إنه "سيتم إعطاء التطعيمات بترتيب عكسي حسب العمر، أي البدء أولًا بتطعيم الأكبر سنًا ممن سجلوا للحصول على اللقاح.. وسيجري الكشف عن المزيد من التفاصيل غدًا".يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان قد ارتفع اليوم إلى 590 ألفًا و508 حالات، وذلك بعد تسجيل 1780 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في حين بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 13 ألفًا و205 حالات، عقب تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.