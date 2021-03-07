قداسة البابا: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عيد الميلاد بيوم، وافتتحها مع افتتاح مسجد الفتاح العليم.جاء ذلك في بداية عظته في قداس أحد الرفاع الذي بدأت صلواته، بالكاتدرائية ذاتها صباح اليوم، والذي شهد سيامة سبعة أساقفة جدد.وأضاف قداسة البابا: إن حرص الرئيس على أن يبدأ العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ببناء المؤسسات الروحية له مدلول هام وإيجابي، ونحن نصلي لأجل الرئيس لكي ينجح الله طريقه.