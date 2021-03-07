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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيراني يدعو الأوروبيين لتجنب «التهديد» في أي تفاوض مع بلاده

الأحد 07/مارس/2021 - 10:57 ص
روحاني
روحاني
منار أحمد
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دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، الدول الأوروبية، إلى تجنب لغة التهديد أو ممارسة أي ضغوط في المفاوضات مع بلاده، عقب استقبال وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني، في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وجاءت زيارة الوزير الأيرلندي لطهران، في إطار جهود بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بشأن برنامج طهران النووي.

وقال روحاني، خلال استقباله الوزير الإيرلندي، إن الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، والإقليمية، والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط"، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.

وانتقد "عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها" حيال الاتفاق، معتبرًا أن إيران "التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك".

وشدد روحاني على أن "الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 من قبل كافة الأطراف المعنية بالاتفاق لإحياء الاتفاق والحفاظ عليه".

وعدلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي الخميس، عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير، تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة ردا على عدم رفع واشنطن للعقوبات.

وأكد روحاني لكوفيني أن إيران "لا زالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقبل دخول خطوة تقليص عمل المفتشين حيز التنفيذ في 23 فبراير، توصلت إيران الى اتفاق تقني مؤقت مع المدير العام للوكالة الذرية رافاييل جروسي، يتيح استمرار نشاطات لفترة تصل الى ثلاثة أشهر.

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