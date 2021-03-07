ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

موعد اول يوم رمضان سنة 2021

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021

فضل شهر رمضان المعظم في القرآن الكريم والسنة

يعتبر شهر رمضان، منحة عظيمة، للتقرب إلى الله والتوبة عن الذنوب والمعاصي، وتكفير الخطايا، حيث وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توضح وتؤكد أهمية وفضل شهر رمضان الكريم، حيث قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).



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وقد ورد أحاديث في السنة النبوية تؤكد فضل الشهر الكبير، حيث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ، نودِيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ، فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ.

وقد ورد أحاديث في السنة النبوية تؤكد فضل الشهر الكبير، حيث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ، نودِيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ، فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ.

يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم عن موعد اول يوم رمضان سنه 2021، ومعرفة عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021 بالتزامن مع بداية شهر رجب المبارك 1442، وارتفعت معدلات البحث على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الأيام المتبقية عليه والذي ينتظره جميع الشعوب الإسلامية.ويتصدر موعد اول يوم رمضان سنة 2021 عمليات البحث اليومية في مصر والعالم العربي والإسلامي، ويأتي ذلك مع قرب حلول الشهر المبارك لسنة 1442هـ، حيث يترقب الملايين من المسلمين توقيت رؤية هلال لبشهر المعظم بسبب أهمية ومضاعفة الحسنات في أيام هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.ويستعرض الدستور موعد أول يوم رمضان 2021، وكذلك كيفية الاحتفال بالشهر الكريم وأبرز شعائر العبادة خلال أيامه.أوضح خبراء الفلك أن موعد أول يوم شهر رمضان 2021 فلكيا وأول ساعات هذا الشهر هجريا 1442، يأتي هذا العام في هذا التاريخ: 13-4-2021 وينتهي يوم 12-5-2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى عليه سوى إلا أقل من شهرين فقط.وأظهرت الحسابات الفلكية عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، أن أول أيام الصيام هو 14 ساعة وثلث تقريبًا.