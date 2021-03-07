مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف الرحلات، من جانب المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة، وكذلك من جانب المواطنين السعوديين الذين يريدون السفر إلى الدول الأخرى، أقاويل كثيرة ترددت حول موعد فتح الطيران خلال هذه الفترة، ولكن المملكة لم تخرج بيانات رسمية توضح حقيقة وموعد فتح حركة الطيران.

مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف الرحلات

تعطلت حركة الطيران في المملكة السعودية منذ فبراير الماضي، بعد انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي تسببت في خسائر كثيرة في الأرواح، لذا لجأت بعض الدول غلق حركة الطيران إليها، وعدم استقبال اي أفراد من أي دولة، حفاظًا على أرواح مواطنيها، وتخفيف حدة الفيروس، وعدم انتشاره في أرجاء الدولة، وكانت السعودية من بين تلك الدول.





وحول مواعيد فتح الطيران السعودي لم يحدد حتى الآن فتح حركة الطيران للملكة العربية السعودية، وفقا للبيانات الرسمية التي أخرجتها المملكة، إلا أنه كان من المقرر عودة حركة الطيران نهاية مارس الجاري، وعودة حركة التجارة والاستثمار والزيارات مرة أخرى.





أنباء كثيرة ترددت خلال هذه الأيام، على أنه من الممكن عودة حركة الطيران خلال شهر مايو، وعلى الرغم من غلق حركة الطيران، إلا أن هناك فئات مصرح لها السفر، وهم: العاملين في القطاع الطبي من المصريين وأسرهم، والمواطنين السعوديين الدبلوماسيين، حيث تستمر حركة الطيران داخل المملكة من 6 إلى 7 رحلات يوميا "رحلات داخلية".









عشرات الآلاف من المصريين تنتظر بشدة مواعيد فتح الطيران السعودي وعودة حركة الطيران حتى تطير لعملها داخل المملكة، وعودة الحياة مرة أخرى، ويشار إلى أن المملكة قامت بالعديد من حملات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين الذين يعيشون على أرضها.





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شروط استئناف عودة فتح الطيران الجوي السعودي

وحددت وزارة الداخلية السعودية، عدة شروط لاستئناف عودة حركة الطيران في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، لمواجهة الفيروس، وحفاظًا على المواطنين السعوديين، حيث أكدت على المواطنين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها، توقيع الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول لخضوع الجميع إلى حجر صحي فور الوصول لمدة أسبوع" مدة عزل".





وتشمل أيضا الشروط، التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن" تسهيلا على المواطنين.