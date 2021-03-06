يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي، على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، حيث لا يعرف الكثير منهم الخطوات لإضافة المواليد، ولا يعرف الموقع للدخول عليه.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر.





كيفية اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي





ويستطيع المواطن معرفة إضافة مواليد جدد على البطاقة، والتى بدأت في يوم السبت 2 يناير الجاري 2021، حيث ييقوم الفرد بالدخول عبر الرابط الآتي: www.tamwin.com.eg لإضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، وبعد الدخول على المنصة الإلكترونية، يقوم المواطن باختيار المحافظة التابع لها، والتي مكتوبة في بطاقته، وتسجيل رقم البطاقة التموينية.





وبعد تسجيل رقم البطاقة، يكتب الاسم رباعي، ويقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14، وتحديد الإدارة التموينية التابع لها، إضافة إلى كتابة اسم مكتب التموين التابع لها، وكتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف السلع التموينية من خلاله.





وبعد تسجيل البيانات السابقة، يقوم المواطن باختيار خانة إضافة مواليد جدد، ويكتب بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين، وكتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة، على أن يقوم بتحميل جميع المستندات التي تثبت صحة البيانات التي قام بتدوينها، ثم يقوم بالضغط على إرسال طلب.





الفئات المستحقة للسلع التموينة

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الفئات المستحقة للإضافة لصرف السلع المدعمة، وهي: المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والسيدات الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.









إضافة إلى الأطفال القُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، إضافة إلى المتعطلون ومن في حكمهم، والحاصلون على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي.





كما أضافت الوزارة أيضا مؤخرًا: أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه، بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.