رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي

السبت 06/مارس/2021 - 05:58 م
التموين
التموين
نعمات مدحت
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي، على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، حيث لا يعرف الكثير منهم الخطوات لإضافة المواليد، ولا يعرف الموقع للدخول عليه.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر.

كيفية اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي


ويستطيع المواطن معرفة إضافة مواليد جدد على البطاقة، والتى بدأت في  يوم السبت 2 يناير الجاري 2021، حيث ييقوم الفرد بالدخول عبر الرابط الآتي: www.tamwin.com.eg لإضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، وبعد الدخول على المنصة الإلكترونية، يقوم المواطن باختيار المحافظة التابع لها، والتي مكتوبة في بطاقته، وتسجيل رقم البطاقة التموينية.

وبعد تسجيل رقم البطاقة، يكتب الاسم رباعي، ويقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14، وتحديد الإدارة التموينية التابع لها، إضافة إلى كتابة اسم مكتب التموين التابع لها، وكتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف السلع التموينية من خلاله.

وبعد تسجيل البيانات السابقة، يقوم المواطن باختيار خانة إضافة مواليد جدد، ويكتب بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين، وكتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة، على أن يقوم بتحميل جميع المستندات التي تثبت صحة البيانات التي قام بتدوينها، ثم يقوم بالضغط على إرسال طلب.

الفئات المستحقة للسلع التموينة

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الفئات المستحقة للإضافة لصرف السلع المدعمة، وهي: المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والسيدات الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

موعد اذان المغرب في رمضان 2021


إضافة إلى الأطفال القُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، إضافة إلى المتعطلون ومن في حكمهم، والحاصلون على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي.

كما أضافت الوزارة أيضا مؤخرًا: أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه، بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ