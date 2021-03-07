غدًا.. جولة أوروبية للمبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ

يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري غدا الاثنين، جولة إلى أوروبا تستمر 3 أيام، وذلك قبل موعد انعقاد قمم المناخ المقبلة.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يزور كيري لندن وبروكسل وباريس للعمل مع الحلفاء الأوروبيين على تعزيز طموح المناخ العالمي؛ تمهيدا لقمة دولية بشأن المناخ يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة من 22 إلى 23 أبريل المقبل، وللدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-26) والمقرر انعقادها في وقت لاحق من العام الجاري.ومن المقرر أن يلتقي كيري - خلال زيارته لندن - ممثلين عن الحكومة البريطانية الذين يستضيفون قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب-26) في جلاسكو.وفي بروكسل، يلتقي كيري ممثلين عن المفوضية الأوروبية، على أن يلتقي في باريس مع مسؤولين حكوميين فرنسيين.