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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة شخص جراء حريق نتج عن تسرب للوقود فى نهر أوب بروسيا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:29 ص
حريق نتج عن تسرب
حريق نتج عن تسرب للوقود
وكالات
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أصيب شخص واحد بجروح خفيفة جراء حريق اندلع مساء اليوم السبت في مجرى نهر أوب في مقاطعة تيومين الروسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية أن حالة الجريح الذي أصيب بحروق في وجهه وظهره لم تتطلب إدخاله إلى المستشفى.

ومساء اليوم، تسبب حدوث كسر في خط أنبوب للمشتقات النفطية يمر بقاع نهر أوب في تسرب كمية من الوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطح المياه، بلغت مساحته ألف متر مربع.

وقالت شركة "سيبور تيومين غاز" مالكة الأنبوب إنه تم السيطرة على الحريق وأن الحادث لا يهدد حياة السكان أو البيئة.

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