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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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طريقة تحضير صلصة العدس بالكاري

السبت 06/مارس/2021 - 06:03 م
صلصة العدس بالكاري
صلصة العدس بالكاري
غادة موسى
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تعتبر وجبة العدس من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين خاصة في فصل الشتاء.. لذا نستعرض في السطور التالية طريقة عمل وجبة صلصة العدس بالكاري والمكونات الرئيسية.

المكونات الأساسية للوجبة:
• 2 فنجان عدس أخضر
• 1 بصل كبير مكعبات
• 1 ½ كوب حليب كامل الدسم
• 3 ملعقة أكل زيت نباتي
• 5 معالق كبيرة كاري
• ملعقة أكل كركم مطحون
• 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
• 1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
• 1 مكعب مرقة خضروات
• 100 ملم ماء
• 100 ملم زيت زيتون
• 1 ملعقة صغيرة توم مفروم
• 5 جرام زنجبيل طازج
• هريس طماطم 70 جرام (استخدمي برطمان أو كيس طماطم كنور).

طريقة التحضير:
1. اغسلي العدس في مياه باردة.
2. حطي العدس في حلة مع كمية مياه كفاية لتغطيه.
3. اغلى المزيج وحطي غطاء على الحلة وخفضي درجة الحرارة إلى متوسطة-منخفضة واتركيه على نار خفيفة وضيفي المياه أثناء الطهي حسب الحاجة من 15 إلى 20 دقيقة، وبعدين تصفيته.
4. سخني الزيت النباتي في طاسة كبيرة على نار متوسطة.
5. اطهى البصل وقلبيه في زيت سخن لمدة 20 دقيقة تقريبا.
6. اخلطي الحليب والزيت ومسحوق الكاري والكركم والكمون ومسحوق الفلفل الحار والتوم والزنجبيل كلهم في حلة كبيرة.
7. ضيفي مرقة الفراخ (اخلطيها بالماء الأول) للبصل. ارفعي الحرارة واطهي المزيج، مع التحريك باستمرار، لحد ما تفوح رائحته، 1-2 دقيقة.
8. قلبيه في هريسة اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ وارفعيه من اﻟﺤﺮارة وبعدها ﻓﻲ اﻟﻌﺪس.

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