بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجديد، لطلاب المرحلة الابتدائية، تصدر موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب أولياء الأمور في معرفة نتيجة أنبائهم الملتحقين بالمرحلة الابتدائية، حيث خصصت الوزارة موقع بوابة التعليم الأساسي، لتحميل النتيجة من خلاله حتى يعرف الطلاب، نتيجتهم خلال الترم الأول، حتى يبدأوا الفصل الدراسي الثاني بكل تفاؤل وفرح.

موقع بوابه التعليم الاساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية2021

هنا. يمكن لأولياء الأمور الذين يريدون معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول الدخول عبر رابط موقع بوابة التعليم الأساسي من

وأكدت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن النتائج ستظهر برقم الجلوس الخاص بكل طالب، عبر الموقع الإلكتروني للوزة، إضافة لموقع مديريات التعليم المختلفة لكل محافظة، كما أنها لن تظهر بالأسماء، بل بأرقام الجلوس.





خدمات بوابة التعليم الأساسى لوزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الأساسي هي تابعة لوزارة التربية والتعليم، تقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، وتتضمن خدمات لطلاب الشهادة الاعدادية مراحل النقل الأساسى، بيان النجاح، طلبات التحويل، رياض أطفال.





ويستطيع أولياء الأمور، من خلال الرقم القومي معرفة نتيجة أبنائهم، والتي تضم فصول النقل بداية من الصف الثالث، الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي.





ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، يعرفوا بيانات المدرسة التابع لها الطالب، وجميع الأمور المستجدة بها، وتوفر البوابة ايضا خدمة الاتصال على الخط الساخن، للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة، وهو: 09000100.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت امتحانات الترم الأول، للعام الدراسي الحالي 2021، في يوم السبت الموافق 27 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 ماري الجاري، وأما امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ الأحد الموافق 7 مارس، وأما الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي فهي تقييمات لحضور الطلاب.