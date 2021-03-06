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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020

السبت 06/مارس/2021 - 04:09 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020، خلال هذه الساعات من جانب الطلاب وأولياء الأمور، عبر المنصات الإلكترونية، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي مارس الجاري، لذا يستعد الطلاب لها، ويبحثون عن نماذج استرشادية، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مجموع الامتحانات لا يضاف إلى المجموع بل هو اجتياز فقط.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020

خلال مؤتمر عقدته وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، كشف خلاله تفاصيل امتحانات صفوف النقل للتعليم ما قبل الجامعي، حيث أكد أن يوم 7 مارس هو بدء موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وسيكون امتحانا واحدًا لجميع المواد "متعدد التخصصات" في المقررات الدراسية والمناهج التي قام الطلاب بدراستها خلال الترم الأول، على أن يكون الحضور يوما واحدًا فقط  داخل مقار اللجان المدرسية، وأما نتيجة الامتحان ستكون اجتياز أو عدم اجتياز.

شكل امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2021

حددت وزارة التعليم والتربية، آلية وشكل امتحانات الصف الأول الإعدادي، أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

إجراءات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الترم الأول

اتخذت وزارة التربية والتعليم، عدد من الإجراءات التي تحمي الطلاب من فيروس كورونا المستجد خلال عملية الامتحانات، والتي منها تقليل أيام الحضور، وتقليص الكثافة الطلابية داخل الطلاب، وجعلت الامتحانات لصفوف النقل موحدة بحيث تجمع ورقة الإجابة جميع المواد مقسمة على شكل أسئلة " اختار الصح، أو اختيار الصحيح من متعدد، كما شددت على التسجيل أونلاين من خلال منصة لتسجيل الحضور في الامتحانات.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

وبعد موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020، اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات ليست في الأسئلة وطريقة وضعها فقط، بل نبهت على الطلاب في حالة أية أخطاء في عملية التسجيل داخل الامتحانات يلجأ الطالب إلى إدارة المدرسة التابع لها، كما شددت على ارتداء الكمامة، والكحول، إضافة إلى تأمين اللجان.

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