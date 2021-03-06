السفير الباباوي بمصر يواصل زيارته لإيبارشية أبو قرقاص

زار المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، السبت، كنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري، بإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بمرافقة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، حيث كان في استقبالهما الأب متى راجي، راعي الكنيسة.بدأ اليوم بصلاة الشكر مع الأنبا بشارة، ثم قدمت مجموعة إيمان ونور فقرة ترانيم، كما تضمن اليوم أيضًا كلمة السفير، واختتمت الزيارة بالصلاة والبركة.في سياق آخر، زار المطرانين اليوم كنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري، حيث استقبلهما الأب فادي فاروق، والأب إسطفانوس غطاس، راعيا الكنيسة، وبدأ اليوم بكلمة ترحيب من الأب فادي باللغة الإنجليزية رحب فيها بالسفير الباباوي، ثم قدم فريق الكورال بعض الترانيم، وتم سرد تاريخ الكنيسة الذي يعود إلى أكثر من مائة واثنين وعشرين عامًا، واختتم اليوم بتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية.