أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.وفور إعلان الصحف السودانية عن نبأ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان، رحّب السودانيون بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفين إياه بـ"الزعيم".وقالت بشرى محمد، فتاة سودانية: إن جميع السودانيين يرحبون بالرئيس عبدالفتاح السيسي على الأراضي السودانية، ويعتبرونه زعيمًا للأمة العربية بأكملها، لما فعله تجاه الدول العربية من دعم ومساندة طوال الوقت.وأضافت بشرى، لـ"الدستور"، أن السودانيين يرغبون في الاستفادة من تجارب الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر لتنفيذ هذه النهضة التي فعلها في مصر في السودان، للنهوض ببلدهم.بينما قال معز الغزولي، مواطن سوداني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي له الكثير من المواقف الداعمة للسودان منذ توليه الحكم، حيث يعتبر السودان دولة شقيقة، وهكذا يعتبره أهالي السودان شقيقًا لهم طوال الوقت وسندًا دائمًا.وأضاف "الغزولي" لـ"الدستور"، أن علاقة مصر والسودان منذ قديم الأزل قوية، ولم يستطع أحد أن يجعلها ضعيفة رغم محاولات الوقيعة بين الشعبين، حيث إن أهالي السودان يعشقون مصر والمصريين، قائلا: "مرحبا بك في بلدك الثاني.. السودان".فيما قال تاج مبارك، مواطن سوداني، لـ"الدستور"، ممتدحا زيارة السيسي للسودان: "مرحبتين حباب خريقنا الزارنا حباب الاتشرقت به ديارنا.. مرحب عزيز مصر.. دارك ومطرحك.. السودان ومصر شعب واحد ومصير واحد.. يحيا السودان.. تحيا مصر"، مضيفًا أن الوصف الأدق للرئيس عبدالفتاح السيسي أنه عزيز مصر، وقائد العرب.