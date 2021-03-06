السكة الحديد تعلن عن تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.أولًا: خط القاهرة الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة.ثانيًا: خط القاهرة السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة.- أسيوط أسوان مدة ٣٥ دقيقة.ثالثًا: خط بنها بورسعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقازيق المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.وناشدت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات، بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.