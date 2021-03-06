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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تطبيق برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية

السبت 06/مارس/2021 - 10:31 ص
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق "برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية البشرية"، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة العالمية بشتى مجالات وقطاعات الدولة، وانطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطبيق معايير واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، بما يضمن دعم الاستثمار الدوائي بجمهورية مصر العربية.

وصرح الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابي بمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، وذلك من خلال منح هيئة الدواء المصرية شهادة اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية لبعض المستحضرات الصيدلية البشرية طبقا للمعايير التي تضعها هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه صرح الدكتور مدحت الغباشي رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء أن برنامج الاعتماد يسهم في اختصار الوقت اللازم لفحص ملفات المستحضرات الصيدلية البشرية، وإصدار نتائج التحليل الخاصة بها، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري من خلال توفير دواء ذو جودة ومأمونية وفعالية للمريض.

وأضاف أن تعزيز نموذج مراقبة الجودة من خلال برامج الاعتماد أصبح من أهم أولويات صنع السياسات التي تساهم في تقدم صناعة الدواء وتنميتها، وأن هيئة الدواء المصرية تلتزم بتطوير أطر عمل تساهم في دمج نظام الجودة في جميع مراحل الرقابة على الأدوية، وهو ما يحقق صالح المرضى وجميع الأطراف المعنية في الحصول على دواء آمن وفعال.

وقال إن الأطر التى وضعتها هيئة الدواء المصرية لهذا البرنامج متوافقة مع مواصفات شهادة ISO 17025 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات التحليل وتمت بالتعاون مع شركاء الصناعة، لضمان توافر علاجات آمنة وفعالة بأعلى معايير الجودة، لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواء وتعزيز القدرة التصديرية للصناعات الدوائية بمصر.

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