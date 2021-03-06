حظك اليوم.. برج الدلو السبت 6 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة الفلك مروة نصر حظك اليوم السبت لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيا: حاول أن تلتزم أكثر بمواعيد عملك، مشروع جديد تفكر الدخول به سوف يكون له أثر وتحسن كبير في عملك.عاطفيا: جدد علاقتك مع الحبيب، وانسى الخلافات التي مرت عليكما الفترة الماضية هو في حاجه لوجودك بجانبه.صحيا: التزم بالإجراءات الوقائية حتى لا تكون عرضة لنزلات البرد والسعال هذه الفترة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.