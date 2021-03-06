حظك اليوم.. برج العقرب السبت 6 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة الفلك "مروة نصر" حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: قم بمراجعه أعمالك السابقة وتأكد من عدم وجود أخطاء بها، ضع الخطط التي تساعدك على تحسين عملك والتركيز أكثر.عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك بشكل كبير هناك أطراف أخرى تحاول التدخل بينكما حاول التصدي لهذه المحاولات حتى لا تتفاقم الأمور بينكما.صحيا: صحتك غير جيدة قد تعاني من وجع بالمعدة وعسر هضم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي نتيجة للتوتر والضغوطات كن حذر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.