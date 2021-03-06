حظك اليوم.. برج الثور السبت 6 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة الفلك مروة نصر حظك اليوم السبت لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا: قد تقابلك بعض الصعوبات التي تعطلك عن تنفيذ خططك العملية، ولكن بهدوئك وحكمتك سوف تتخطى ذلك.عاطفيا: تعيش حالة من التفاهم والرومانسية مع الحبيب، لا تدع المشاكل الصغيرة تفسد عليكما هذا الحب.صحيا: تناولك للوجبات السريعة يتسبب في زيادة وزنك وتعب في جهازك الهضمي، حاول إدخال الأطعمة الصحية لتحافظ على جسمك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.