معرض للحرف اليدوية ولقاءات ثقافية بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ عدد من الفعاليات والأنشطة لهذا اليوم. تبدأ في الحادية عشر صباح٬ بلقاء جديد من لقاءات صالون أفتح قلبك. ولقاء هذا اليوم يعقد بعنوان "للهاوية أكثر من وجه"٬ ويتحدث فيه الدكتور وائل وفاء٬ إستشاري العلاقات الإنسانية وتنمية المهارات.كما يفتتح في الحادية عشر أيضًا "معرض لدعم وتطوير الحرف اليدوية"٬ والذي تقيمه المكتبة بالتعاون مع قناة يوميات عيلتنا لإقامة. ويضم المعرض منتجات يدوية كروشية - اكسسوارات - صلصال حراري ولف ورق. ويصاحب المعرض ورشة تعليم أشغال يدوية.وتختتم الفاعليات في الرابعة عصرا٬ بأمسية ثقافية لمناقشة مجموعة من الكتب للكاتبة إنجي الحسيني٬ وتضم المجموعة القصصية "بعد الرحيل"٬ وكتاب "حكاية ريال فضة"٬ ورواية "ثمن الخداع".ويدير اللقاء كلًا من: الدكتور طارق منصور وكيل كلية الأداب جامعة عين شمس٬ أحمد الشافعي٬ الناقد والكاتب٬ والكاتب أحمد عفيفي.يذكر أن "إنجي الحسيني" -- كتبت الكثير من الأفلام الوثائقية عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية والذين لهم علاقات طيبة ودور عظيم في توثيق العلاقات المصرية، كما سجلت من خلال تلك الأفلام بعض المشاهد السياسية التي تستحق التوثيق كعلاقة قطر وتميم ببريطانيا وظهور تنظيم نسائي إرهابي تحت مسمى" الزينبيات"٬ وكذلك وثقت ما يسمى بجماعة أنصار السنة المحمدية وغيرها.