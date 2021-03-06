بـ«إجمالى 1078».. خريطة مدارس متحدى الإعاقة على مستوى الجمهورية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الخريطة الكاملة لمدارس التربية الخاصة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 1078 مدرسة تضم 4841 فصلا حتى عام 2019-2020، لافتًا إلى أن إجمالى عدد تلاميذ مدارس التربية الخاصة 42.2 ألف تلميذ.وأوضح الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من مدارس التربية الخاصة يتركز بمحافظة القاهرة بنحو 129 مدرسة تضم 627 فصل بها 5.583 ألف تلميذ، يليها الجيزة بـ 96 مدرسة تضم 423 فصل بها 3.508 ألف تلميذ، ثم المنوفية بـ 75 مدرسة تضم 300 فصل بها 2.668 ألف تلميذ، القليوبية 55 مدرسة تضم 276 فصل بها 2.4 ألف تلميذ.بينما تذيلت محافظات الجمهورية بنى سويف والوادى الجديد بـ 15 مدرسة بكل منها، وجنوب سيناء والغربية والبحيرة بـ 16 مدرسة بكل منهم.