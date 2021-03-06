سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-3-2021 فى البنوك
السبت 06/مارس/2021 - 04:55 ص
هبه محمدطباعة
يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والاسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-3-2021 في البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريبلغ سعر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.02 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريوسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 51.93 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.05 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في قناة السويسوبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.08 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIBوسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.79 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.08 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةوبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.93 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.12 جنيه.
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