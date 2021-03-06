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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-3-2021 فى البنوك

السبت 06/مارس/2021 - 04:55 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والاسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-3-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.83 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 51.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.79 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.93 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.12 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.45 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.08 جنيه.

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