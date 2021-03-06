سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-3-2021 فى البنوك

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.45 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.08 جنيه.