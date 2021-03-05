حملة مكبرة لضبط تجار السلع المدعمة بالغربية

شنت مديرية التموين والرقابة بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة للقبض على تجار السلع التموينية المدعمة بجميع أنواعها.حيث تم ضبط المسئول عن أحد محلات البقالة التموينية بقرية دلبشان، وذلك لتجميعه بغرض البيع في السوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي سلعًا تموينية مدعمة بقيمة ٦ آلاف جنيه، وتم ضبط المسئول عن أحد محلات البقالة التموينية بمدينة كفر الزيات لقيامه بعرض للبيع بالمحل مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد ٢١٠ علبة جبنة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما تم تحرير عدد ٣ محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار وعدد ٣ محضر عدم حمل شهادة صحية لتجار تموين ومشروع جمعيتي بمركز كفر الزيات.