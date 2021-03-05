البابا فرنسيس من العراق: أتيت حاجا يحمل السلام باسم السيد المسيح

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني، خلال زيارته اليوم للعراق، إنه أتى حاجا يحمل السلام باسم السيد المسيح.وأضاف البابا للسياسيين: «نحن مدعوون للتصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة»، مشددا على ضرورة إعادة البناء ليتمكن الجميع من العيش بكرامة.والتقى البابا فرنسيس قبل قليل بالرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد، عقب وصوله صباح اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام.