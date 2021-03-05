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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تكشف خريطة مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:50 م
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظى القليوبية فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أن المشروعات شملت مد خدمات الصرف الصحى بقرية الأحراز بمركز شبين القناطر بتكلفة إجمالية قدرها 29.6 مليون، وإحلال جزئى لمدرسة الأحراز وإنشاء 25 فصل بطاقة استيعابية 1000 طالب بتكلفة 12.5 مليون جنيه، ومشروع تطوير وتوسعة الوحدة الصحية بتكلفة 2.7 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع تغطية مصرف بقرية الأحراز بتكلفة 5.15 مليون جنيه وتطوير وحدة الشئون الاجتماعية بمركز شبين الكوم قرية الأحراز بتكلفة 1.6 مليون جنيه، ومشروع رصف مدخل قرية الأحراز وطريق الوحدة المحلية بتكلفة 4 ملايين جنيه.

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