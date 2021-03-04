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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صاحبة إفيه «غبي منه فيه».. حكايات ليلى الإسكندرانية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:08 م
ليلى الإسكندرانية
ليلى الإسكندرانية
ايهاب مصطفى
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تعرضت لوعكة صحية، ثم رحلت في هدوء كما هى حياة ليلى الإسكندرانية، أشهر كومبارس في السينما المصرية، حتى إن بعض الأدوار كان لها مشهد واحد فقط، لكن أداءها للمشهد يبقى علامة في الفيلم.

شاركت الإسكندرانية في أفلام كثيرة منها غبي منه فيه، المنسي، هىّ فوضى، أحلى الأوقات، عائلة الحاج متولي، طيور الظلام، الناظر، اضحك الصورة تطلع حلوة، وحديث الصباح والمساء.

كان لليلى الإسكندرانية العديد من الإفيهات التي خلدتها وظلت باقية في أذهان الجمهور كثيرًا، منها مشهدها في فيلم المنسي حينما جلس عادل إمام بجوارها في السيارة وظلت تصرخ، وأيضًا مشهدها مع حسن حسني وهاني رمزي في فيلم غبي منه فيه، والعديد من المشاهد التي خلّدت مسيرتها وجعلت الجمهور يتعلق بأدائها.

قامت ليلى بدور انشراح في فيلم إكس لارج، كما قامت بدور أم عزوز "محمد لطفي" في ميدو مشاكل، ودور أم ناهد في جاءنا البيان التالي وغيرها من المشاهد التي ظلت نصب أعين المشاهد.

برعت ليلى الإسكندراينة في دور تاجرة الحشيش وهو ما كان في فيلم "عبود على الحدود"، وبالرغم من أدوارها ومساحاتها القليلة، لكن تبقى ليلى الإسكندرانية واحدة من أشهر كومبارس السينما في الفترة الأخيرة.

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