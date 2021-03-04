الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالتي إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف جالياتها في الخارج.وأشارت وزارة الخارجية - في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في صفوف الجاليات الفلسطينية بلغ 13 ألفا و297 حالة، فيما بلغت الوفيات 377 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، موضحة أن حالتي الإصابة تم تسجيلهما في البرازيل، وحالة الوفاة في التشيك.