«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس في طفولته مع والده

الكتابة في أسرة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس كانت موهبة موروثة، إذ كان والده يكتب القصة والمسرحية، وكان يعتاد على وضعه أمامه أثناء كتابته حتى يأخذه النوم، وبدأ إحسان يكتب ليقلد والده، وبالفعل كتب مسرحية بعنوان "المعلم علم التلميذ.. طلع لسه شريف"، ومن بين صبية الحارة كون فرقة لتمثيل المسرحية في بدروم بيت جده.وفي صورة قديمة لإحسان عبد القدوس مع والده الفنان محمد عبد القدوس وابن عمته، ظهر فيها بجانب والده الذي كان يتوسط الصورة ويضع أمامه مجلدا مفتوحا، وكان إحسان حينها طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات، والتقطت لهم هذه الصورة تحديدا في يوم الجمعة بتاريخ 15 يناير 1926، وحصل عليها "الدستور" من الصفحة الرسمية للكاتب إحسان عبد القدوس عبر "الفيسبوك".إحسان عبد القدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990) كاتب وروائي مصري، ويعد أحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية.يمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة، وهو ابن السيدة روز اليوسف مؤسسة مجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير، أما والده فهو محمد عبد القدوس كان ممثلا ومؤلفا مصريا.