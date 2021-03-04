الزمالك يستعد للترجى.. وسفيرنا بتونس يحضر التدريبات

حرص السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، على حضور تدريبات فريق نادي الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب رادس الفرعي، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، بعد غد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وعبر السفير المصري -في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس- عن تمنياته بأن تخرج المباراة بصورة مشرفة تليق باسم الفريقين، وبأن يقدم الزمالك أفضل ما لديه أمام مضيفه الترجي، بهدف إسعاد الجماهير المصرية.كان السفير المصري بتونس قد قام باستقبال بعثة نادي الزمالك، أمس الأربعاء، لدي وصولها إلي مطار قرطاج بتونس العاصمة.