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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تجيز استخدام لقاح «أسترازينيكا» لمَن هم فوق 65 عامًا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:44 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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جددت السويد توصيتها بفاعلية إعطاء لقاح "أوكسفورد- أسترازينيكا" البريطاني للأشخاص البالغين أكثر من 65 عامًا، متبعة ألمانيا التي أعلنت توصيتها بفاعلية اللقاح، وذلك في إطار التحصين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المسئولة في وكالة الصحة السويدية سارة بيفورس، في مؤتمر صحفي وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الخميس: "إن هناك دراسات جديدة مقدمة من إنجلترا واسكتلندا، على سبيل المثال، تبين أن لقاح أسترازينيكا يمنح حماية جيدة للغاية لهذه الفئة العمرية من الأشخاص".

كانت السويد قد أوقفت توصيتها بإعطاء اللقاح لما هم فوق الـ65 عامًا في وقت سابق بسبب تضاؤل الأبحاث.

وتتجنب السويد فرض حالة الإغلاق منذ بداية الانتشار الوبائي لفيروس (كورونا) المستجد، سجلت اليوم 4 آلاف و838 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد- 19).

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