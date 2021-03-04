مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري

تنازل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن 8 قضايا سب وقذف، ضد سما المصري بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.وقال أشرف ناجي محامي سما المصري: إن مرتضى ونجليه قدموا التنازل في جميع القضايا ضد موكلته أمام المحكمة الاقتصادية، وستنتهي بالتصالح.وأشار إلى أن هناك 8 قضايا أخرى من مرتضى منصور ضد موكلته وما زالت قيد التحقيقات، وسيتم تسويتها لاحقًا.وأكد أن مرتضى منصور تصالح، لأن سما المصري الآن "محبوسة وضعيفة وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".وأضاف أن أسرة سما المصري سوف تقدم اعتذارًا رسميًا لمرتضى منصور عمّا بدر من "سما" من سب وقذف في حقه وحق نجليه.يذكر أن سما المصري تقضي عقوبات بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.