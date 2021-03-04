تشميع 22 مركز دروس خصوصية ومكتبات مخالفة في الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والمكتبات بالإشتراك مع مديرية التربية والتعليم وجهاز حماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والضرائب العامة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٢ مركز للدروس الخصوصيه ومكتبات مخالفة للإجراءات الإحترازية وبدون ترخيص، فضلًا عن قيام أصحابها ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر.و تم تغريم ٦ مراكز للدروس الخصوصيه غرامه فورية ٤ آلاف جنيه لكل واحد منهم وتشميعه لمده أسبوع طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ لمخالفة الإجراءات الإحترازية، وعدم الإلتزام بتوقيتات الحظر ووجود عدد من الطلاب بدون كمامات واقية، كما تم تشميع ٧ مراكز للدروس خصوصية لمخالفتهم توقيتات الحظر، فضلا عن تواجد الطلاب بداخلهم بدون إرتداء كمامات واقية وتم تحرير محاضر إثبات مخالفه الحظر ولعدم سداد الغرامه المستحقه.وتمكنت الحملة من تشميع ٩ مكتبات لقيام أصحابها ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.