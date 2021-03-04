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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط ووزير الخارجية التونسي يتفقان على أهمية تعزيز دور دول الجوار الليبي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:56 م
أحمد أبوالغيط،
أحمد أبوالغيط،
عبير سليم
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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الخميس، عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية التونسي، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وسبل تطوير العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة، وخاصة في ضوء النتائج التي أفضى إليها اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد أمس الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، بأن الجرندي نقل لأبو الغيط تحيات وتقدير الرئيس قيس سعيد وتهنئته للأمين العام على انتخابه لفترة ولاية ثانية، وأكد على التزام تونس بمواصلة دورها في إطار الجامعة لدعم كل ما يعزز من العمل العربي المشترك، ويمكن الجامعة من تفعيل جهودها في سبيل معالجة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأضاف المصدر أن أبوالغيط عبر من ناحيته عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به تونس في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكذا الجهد المقدر الذي تضطلع به حاليًا بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن دفاعًا عن المصالح العربية وتعظيمًا للتعاون العربي الأممي الهادف إلى تسوية أزمات المنطقة.

كما بحث أبوالغيط مع الجرندي حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقا على أهمية تعزيز دور دول الجوار الليبي والجامعة العربية، من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة الهامة من عملية الانتقال التي تمر بها البلاد، وخاصة عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستعدادات القائمة لمنح الثقة لها، والحاجة إلى استكمال بقية الاستحقاقات التي تفضي إلى تنظيم وعقد الانتخابات الوطنية التي توافق الليبيون على إجرائها نهاية العام الجاري.



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