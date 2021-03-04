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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:55 م
منحة العمالة
منحة العمالة
اسماء منصور
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يرغب العديد من عمال اليومية في معرفة موعد منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وتقدر بخسمائة جنيه مصري ويتم صرفها بشكل شهري لمستحقي الدعم حتى انتهاء فترة الجائحة.

منحة العمالة غير المنتظمة

وتم تمديد صرف هذه المنحة بتوجيه رئاسي لمدة 3 شهور أخرى تخفيفًا عن أصحاب هذه التي تضرر أعمالها اليومية غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة هي الدفعة الأخيرة وتعرض لكم "الدستور" في التقرير التالي موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطرق الإستعلام عن هذه المنحة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة


من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة يوم 7 مارس الشهر الحالي أي خلال فترة قصيرة جدا في الأيام المقبلة.
ويمكن لمستحقي المنحة بعد التأكد من تواجد أسمائهم صرف المنح عبر ماكينات الصرف الآلي وأيضا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات مصر، وماكينات السحب المنتشرة atm وتم الحرص من قبل الجهات المعنية على تعدد أماكن صرف المنحة وذلك منعا لتزاحم المواطنين في مكان واحد وبأعداد كبيرة اتقاءا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

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الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة


وبعد معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة نعرض لكم طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وهناك ثلاث طرق للإستعلام أولا إلكترونيًا

- يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية من هنا.

- ثم اختيار أيقونة العمالة الغير منتظمة.
-وبعدها يتم كتابة الرقم القومي لمن يرغب في الإستعلام عن المنحة، ثم يضغط على إستهلاك ليظهر له إن كان مستحق للمنحة أو لا.

والطريقة الثانية هي الإستهلاك هاتفيا بالإتصال بالرقم المخصص 142

وأيضا خصصت وزارة القوى العاملة العديد من الأرقام الأرضية للإستعلام


تقديم شكوى عدم الحصول على المنحة

وفي حال لم يوفق أصحاب العمالة اليومية المستحقين للمنحة بالحصول عليها بإمكانهم التقدم بشكوى من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة وتسجيل شكوى بالرقم القومي في الأيقونة المخصصة لذلك ويجدر بمن يسجل الشكوى بتسجيل بياناته للاتصال به في حال استحقاقه للمنحة.

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