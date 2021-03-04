وتم تمديد صرف هذه المنحة بتوجيه رئاسي لمدة 3 شهور أخرى تخفيفًا عن أصحاب هذه التي تضرر أعمالها اليومية غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة هي الدفعة الأخيرة وتعرض لكم " الدستور " في التقرير التالي موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطرق الإستعلام عن هذه المنحة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة



من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة يوم 7 مارس الشهر الحالي أي خلال فترة قصيرة جدا في الأيام المقبلة.

ويمكن لمستحقي المنحة بعد التأكد من تواجد أسمائهم صرف المنح عبر ماكينات الصرف الآلي وأيضا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات مصر، وماكينات السحب المنتشرة atm وتم الحرص من قبل الجهات المعنية على تعدد أماكن صرف المنحة وذلك منعا لتزاحم المواطنين في مكان واحد وبأعداد كبيرة اتقاءا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة يوم 7 مارس الشهر الحالي أي خلال فترة قصيرة جدا في الأيام المقبلة.ويمكن لمستحقي المنحة بعد التأكد من تواجد أسمائهم صرف المنح عبر ماكينات الصرف الآلي وأيضا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات مصر، وماكينات السحب المنتشرة atm وتم الحرص من قبل الجهات المعنية على تعدد أماكن صرف المنحة وذلك منعا لتزاحم المواطنين في مكان واحد وبأعداد كبيرة اتقاءا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. قد يهمك.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة

وبعد معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة نعرض لكم طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وهناك ثلاث طرق للإستعلام أولا إلكترونيًا



وبعد معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة نعرض لكم طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وهناك ثلاث طرق للإستعلام أولا إلكترونيًا - يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية من هنا . - ثم اختيار أيقونة العمالة الغير منتظمة.

-وبعدها يتم كتابة الرقم القومي لمن يرغب في الإستعلام عن المنحة، ثم يضغط على إستهلاك ليظهر له إن كان مستحق للمنحة أو لا.



والطريقة الثانية هي الإستهلاك هاتفيا بالإتصال بالرقم المخصص 142



وأيضا خصصت وزارة القوى العاملة العديد من الأرقام الأرضية للإستعلام



تقديم شكوى عدم الحصول على المنحة - ثم اختيار أيقونة العمالة الغير منتظمة.-وبعدها يتم كتابة الرقم القومي لمن يرغب في الإستعلام عن المنحة، ثم يضغط على إستهلاك ليظهر له إن كان مستحق للمنحة أو لا.والطريقة الثانية هي الإستهلاك هاتفيا بالإتصال بالرقم المخصص 142وأيضا خصصت وزارة القوى العاملة العديد من الأرقام الأرضية للإستعلام

وفي حال لم يوفق أصحاب العمالة اليومية المستحقين للمنحة بالحصول عليها بإمكانهم التقدم بشكوى من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة وتسجيل شكوى بالرقم القومي في الأيقونة المخصصة لذلك ويجدر بمن يسجل الشكوى بتسجيل بياناته للاتصال به في حال استحقاقه للمنحة.



