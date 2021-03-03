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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:33 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
نعمات مدحت
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يبحث الكثير من المواطنين، عن رابط موقع وزارة الصحة المصرية تسجيل لقاح فيروس كورونا، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة الحالية، بعد أن فتحت وزارة الصحة والسكان الباب مرة أخرى للتسجيل، إلا أنها استثنت فئات معينة من التطعيم، ويستوعب الموقع تسجيل حالات تصل إلى 5 ملايين مواطن فى الوقت نفسه، كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدفين بالتطعيم كفاءات أولى باللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيانات رسمية لها.

موقع وزارة الصحة المصرية تسجيل لقاح فيروس كورونا

ويستطيع المواطن الذي يريد التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد، يمكنه الدخول عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمي لحجز لقاح عبر الرابط التالي من هنا.

وخصصت وزارة الصحة المصرية خط ساخن لاستقبال اتصالات المواطنين بخصوص التسجيل وهو ٢١٧ حيث يمكن للمواطنين إجراء اتصالًا هاتفيًا لتسجيل البيانات المتعلقة بهم، من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

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الفئات الأولى المستحقة لتطعيم لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة، الفئات الأولى المستحقة للتطعيم، حيث قالت إن هناك فئات أولى بالحصول على تطعيم كورونا، وهم الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أوضحت أن هناك 6 فئات ممنوعة من التطعيم أهمها: المسافرين للخارج، والذين لديهم نقص في المناعة والحوامل والمرضعات.

المراكز التي تتولى صرف لقاح كورونا

كما كشفت وزارة الصحة، تفاصيل المراكز المتخصصة بلقاح كورونا، حيث أكدت أنه تم الانتهاء من تجهيز 40 مركزا بمحافظات مصر، تشرف على صرف اللقاحات للفئات الأولى بالتطعيم، لافتة إلى أن هناك وسائل متابعة وإرشادات للأشخاص الذين يريدون الحصول على التطعيم بالمجان.

وخصصت وزارة الصحة المصرية خط ساخن وهو: 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول حجز لقاح فيروس كورونا أو التطعيم به التي تتم الآن في المحافظات.

ويشار إلى أن فتح باب التسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا انطلق يوم الأحد الماضي الموافق 28 فبراير الجاري.

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