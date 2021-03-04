14 وفاة و1002 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 14 وفاة و1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبحسب بيان المركز عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تماثل للشفاء 774 مصابًا بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 123777، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 136587 والوفيات إلى 2233.