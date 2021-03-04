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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني: لن نقبل بإدخال أي تغيير على الاتفاق النووي

الخميس 04/مارس/2021 - 09:58 ص
روحاني
روحاني
منار أحمد
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قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الخميس، لن نقبل بإدخال أي تغيير على الاتفاق النووي، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.

وأشار روحاني إلى أنه على ​واشنطن​ أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي.

وكان قد أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، امس الأربعاء، أنه "إذا رفعت واشنطن العقوبات عن طهران، ستعود إيران على الفور إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، خلال يومين".

وقال روحاني: "طهران حافظت على الاتفاق النووي ومن حق شعبنا إلغاء العقوبات عنه"، لافتا إلى أن" التأخير في رفع العقوبات الأمريكية ظلم للشعب الإيراني".

وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعترفت بأخطاء الإدارة السابقة لكنها لم تقدم على أي خطوة جدية في رفع العقوبات"، مؤكدا أنه "لا تتوفر الإرادة الحقيقية لدى واشنطن لرفع العقوبات عن طهران، والعودة إلى الاتفاق النووي".

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