روحاني: لن نقبل بإدخال أي تغيير على الاتفاق النووي

قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الخميس، لن نقبل بإدخال أي تغيير على الاتفاق النووي، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.وأشار روحاني إلى أنه على ​واشنطن​ أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي.وكان قد أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، امس الأربعاء، أنه "إذا رفعت واشنطن العقوبات عن طهران، ستعود إيران على الفور إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، خلال يومين".وقال روحاني: "طهران حافظت على الاتفاق النووي ومن حق شعبنا إلغاء العقوبات عنه"، لافتا إلى أن" التأخير في رفع العقوبات الأمريكية ظلم للشعب الإيراني".وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعترفت بأخطاء الإدارة السابقة لكنها لم تقدم على أي خطوة جدية في رفع العقوبات"، مؤكدا أنه "لا تتوفر الإرادة الحقيقية لدى واشنطن لرفع العقوبات عن طهران، والعودة إلى الاتفاق النووي".