«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

بدأت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، استعدادها لتجهيز المستشفيات التي تم تحديدها لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد.وحددت مديرية الصحة 4 أماكن بمحافظة أسيوط لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وهي مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، ومركز صحة الوليدية أمام أبراج النصر بحي شرق، ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية، وموقعها على طريق أسيوط ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج، على طريق أسيوط سوهاج الزراعي.ويتم العمل وتلقى التطعيم من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 9 مساء، وسوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه علي موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم وبالنسبة للمواطنين غير القادرين علي التسجيل الاتصال ع الخط الساخن 15335 للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رساله بالموعد ومكان التطعيم.