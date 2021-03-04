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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تضع استراتيجية جديدة لردع إيران

الخميس 04/مارس/2021 - 09:24 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
منار أحمد
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أعلنت البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن لمكافحة الإرهاب حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدًا.

ووفقا لوسائل اعلام أمريكية، فقد شدد بايدن على مواجهة التنظيمات الارهابية كالقاعدة ومنع عودة داعش من جديد إلى سوريا والعراق.

وفي السياق ذاته، أعلن البت الأبيض، أن الاستراتيجية الجديدة لردع إيران وسياساتها العدوانية والعمل مع الشركاء الإقليميين لتهدئة الأوضاع.

وقالت إدارة بايدن إن الغاية من هذه الاستراتيجية تهدئة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

ودعت الاستراتيجية الأمنية إلى حل النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط التي تهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت الالتزام بأمن إسرائيل وتشجيع السلام بينها وبين دول المنطقة.

واعتبرت الاستراتيجية الجديدة أن القوة العسكرية ليست هي الرد المناسب على تحديات المنطقة.

ويأتي الكشف عن ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة، بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن فرض قيودا على هجمات الطائرات المسيرة خارج مناطق الصراع، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

وبموجب السياسة الجديدة، فإن الجيش والاستخبارات في أميركا ملزمان بالحصول على موافقة من البيت الأبيض قبل شن مثل هكذا هجمات.

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