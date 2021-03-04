بعد 5 دقائق من بدء الامتحان.. تسريب «ألماني تانية ثانوي» (صور)

تداولت جروبات التليجرام بعد بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بخمس دقائق، صورا لامتحان اللغة الألمانية.وحصلت «الدستور» على صور "لقطة الشاشة" من هذه التسريبات أثناء إجراء الطلبة لإمتحان مادة الألماني.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني